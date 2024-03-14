В Тимашевске Краснодарского края открылся новый Центр единоборств

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Центр единоборств в Тимашевске построен по государственной краевой программе «Развитие общественной инфраструктуры». На строительство было направлено почти 150 млн рублей из краевого бюджета.

Право поднять государственные флаги предоставили именитым спортсменам Тимашевского района: чемпионке России, Европы, мира по тайскому боксу Валерии Албул; победителю первенства ЮФО по рукопашному бою Андрею Соседка; победительнице первенства России по спортивной борьбе Анастасии Пятачковой.

На площади 1800 кв метров разместились четыре спортивные зоны: ринг для бокса и три арены для единоборств: занятий самбо и дзюдо, а также зрительские трибуны на 150 мест. Единовременно здесь могут заниматься 77 спортсменов. Кроме того, в Центре предусмотрено все необходимое для тренировок и спортивно-массовых мероприятий, а также для проведения соревнований самого высокого уровня — раздевалки с оборудованными душевыми, тренажерный зал, медицинский кабинет, камера сухого жара для восстановления спортсменов.

Обеспечена доступность для маломобильных групп населения — предусмотрен пандус со стороны главного входа и места на зрительских трибунах.

За 2018-2023 годы в районе капитально отремонтировали стадион «Колос»; построили спорткомплекс «Индустриальный», спортзал в роговской школе 21; привели в полный порядок 5 крупных спортивных объектов — спортзалы в Роговской («Пластуны»), «Олимп» в Днепровской, зал в Новокорсунской, спорткомплекс с бассейном, гребную базу в городе; а также построили две современные спортплощадки в Новоленинском и Днепровской, продолжается строительство современного стадиона на хуторе Незаймановском.

© admkrai.krasnodar.ru

© admkrai.krasnodar.ru

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