Отечественный аналог «Старлинка», но без спутников

Можете считать, что «аналог старлинка» это громко сказано. Но я думаю, что обе системы выполняют примерно одну функцию, хотя делают это по разному. Причем высокоскоростная тропосферная связь может стать альтернативой спутниковой связи, ведь организовать линию связи с помощью «Грозы» гораздо проще, и дешевле. В нашей стране данную технологию активно развивает «Росэлектроника». НПП «Радиосвязь» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП), начал производство гражданской версии системы тропосферной связи «Гроза».

В моем ролике рассказывается, как тропосферная связь, ранее используемая военными, поможет жителям самых отдаленных уголков страны всегда оставаться в «зоне доступа». Удалось увидеть не только производство этих станций (для этого я попал на оборонное предприятие в Красноярске, где в некоторые стороны даже смотреть запрещали), но и протестировать станцию на полигоне .

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