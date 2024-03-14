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Отечественный аналог «Старлинка», но без спутников

Можете считать, что «аналог старлинка» это громко сказано. Но я думаю, что обе системы выполняют примерно одну функцию, хотя делают это по разному. Причем высокоскоростная тропосферная связь может стать альтернативой спутниковой связи, ведь организовать линию связи с помощью «Грозы» гораздо проще, и дешевле. В нашей стране данную технологию активно развивает «Росэлектроника». НПП «Радиосвязь» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП), начал производство гражданской версии системы тропосферной связи «Гроза».

В моем ролике рассказывается, как тропосферная связь, ранее используемая военными, поможет жителям самых отдаленных уголков страны всегда оставаться в «зоне доступа». Удалось увидеть не только производство этих станций (для этого я попал на оборонное предприятие в Красноярске, где в некоторые стороны даже смотреть запрещали), но и протестировать станцию на полигоне.

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Источник: https://t.me/sdelanounas_ru/35402

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    15.03.2418:30:12

    Обожемой, ну какой это аналог Старлинка? Измените, пожалуйста, название статьи, а то у вас журналист насилует здравый смысл. Это дорогущее для частника (~8млн), специфическое (плавающая скорость), неслабо потребляющее и довольно опасное для неподготовленного персонала (мощность передатчика до 100Вт в диапазоне 4-5ГГц), габаритное (тарелка диаметром 1.5м) оборудование для замены классической радиорелейной связи. В отличие от обычной радиорелейки, оно ещё умеет отражаться от тропосферы и поддерживать связь на загоризонтных расстояниях, но с гораздо более низкой скоростью.

    #1279522
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