В Уфе открылся новый ФОК «Центр спорта ФИЗРА-Р»

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14 марта в Уфе в микрорайоне Сипайлово на улице Максима Рыльского открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Центр спорта ФИЗРА-Р».

Общая площадь ФОКа составляет 3 тыс. квадратных метров. В комплекс входят футбольные манеж на два поля с искусственной травой, зоны с тренажерами, четыре раздевалки, санузлы, медпункт и хранилище для инвентаря. Здесь будут организованы занятия по футболу, настольному теннису и фитнесу. 40% времени уделят бесплатным тренировкам для детей. Пропускная способность центра — до 960 человек в день.

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