В Запорожской области заработала птицефабрика по выращиванию бройлеров и кур-несушек

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В Запорожской области ООО «Урожайное» запустило первый цех птицефабрики по выращиванию бройлеров и кур-несушек. Площадь цеха составляет 1,5 тыс. м2.

Его запустили в Приазовском районе. Сейчас производительность составляет 11 тысяч голов кур-несушек с производством 2,5-3 млн яиц в год.

В конце мая планируют запустить ещё один такой же цех на 10 тыс. кур-несушек, цыплята для него уже закуплены.

В планах предприятия — строительство дополнительных корпусов, а также выращивание бройлеров.

Сейчас на птицефабрике работают 11 постоянных сотрудников, и штат планируют увеличить вместе с расширением производства.

На полную мощность в 50 тысяч голов предприятие должно выйти к середине ноября.

На следующей неделе продукция поступит в магазины Мелитополя.

https://ok.ru/o...157111523017719

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