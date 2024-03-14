В Запорожской области заработала птицефабрика по выращиванию бройлеров и кур-несушек
В Запорожской области ООО «Урожайное» запустило первый цех птицефабрики по выращиванию бройлеров и кур-несушек. Площадь цеха составляет 1,5 тыс. м2.
Его запустили в Приазовском районе. Сейчас производительность составляет 11 тысяч голов кур-несушек с производством 2,5-3 млн яиц в год.
В конце мая планируют запустить ещё один такой же цех на 10 тыс. кур-несушек, цыплята для него уже закуплены.
В планах предприятия — строительство дополнительных корпусов, а также выращивание бройлеров.
Сейчас на птицефабрике работают 11 постоянных сотрудников, и штат планируют увеличить вместе с расширением производства.
На полную мощность в 50 тысяч голов предприятие должно выйти к середине ноября.
На следующей неделе продукция поступит в магазины Мелитополя.
https://ok.ru/o...157111523017719
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Сергей Котенко