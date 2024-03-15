Центр культурного развития со спортшколой открылся в Арзамасе Нижегородской области

© zsno.ru

Открыт Центр культурного развития в Арзамасе 13 марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Центре культурного развития разместятся Арзамасский городской Дом культуры и Детско-юношеская спортивная школа. Никитин подчеркнул, что теперь в новое здание переедет большое количество творческих коллективов и спортивных секций. В учреждении смогут заниматься художники, спортсмены и артисты. Для них созданы комфортные условия, чтобы проводить репетиции и тренировки.

Строительство центра осуществлялось в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас — Саров — Дивеево». Также благодаря реализации этого проекта в Арзамасе проводят благоустройство и решают общегородские задачи.

Площадь нового центра составляет 6 тысяч кв. м. Здесь появился зрительный зал на 500 мест. На первом этаже расположился выставочный зал, на втором — вокальная студия, конференц-зал и хореографические классы. Третий этаж заняли кабинеты творческого персонала и помещения для клубов по интересам.

Добавим, что ранее Арзамасский городской Дом культуры находился в помещении, которое было в аренде. Часто творческие коллективы были вынуждены проводить репетиции на других площадках. Теперь планируется увеличить количество различных кружков. Отмечается, что на 2024 год уже запланировано 260 культурно-массовых мероприятий.

На базе детско-юношеской спортивной школы в Арзамасе тренируются около 350 человек в 21 группе.

Напомним, что в сентябре 2023 году после реконструкции заработал Арзамасский музыкальный колледж. Сейчас там обучаются 100 студентов и работают 46 преподавателей.

© ib.cdnstroy.ru

© io.cdnstroy.ru

© zsno.ru

© zsno.ru

https://www.zsn...4385/#gallery-1

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.