В Асбесте Свердловской области открыли первый в области завод минерально-полимерных композитов

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Завод минерально-полимерных композитов «Верста» будет выпускать террасные и заборные доски, фасадные панели, ограждения, лаги и другие виды изделий. Новое предприятие входит в структуру ПАО «Ураласбест».

По словам генерального директора ПАО «Ураласбест» Юрия Козлова, реализовать проект удалось всего за год. Объем инвестиций в создание первой очереди составил более 100 млн. рублей.

Юрий Козлов, генеральный директор ПАО «Ураласбест»:

— Для комбината — это еще один шаг к уходу от монозависимости, к созданию еще одной точки развития производственной мощи нашего региона. Это важнейший инвестиционный и диверсификационный проект для градообразующего предприятия города Асбест.

На «Версте» создано 46 рабочих мест. Само же предприятия сможет обеспечить продукцией не только отечественного, но и международного потребителя. Завод будет производить качественную и экологически чистую продукцию, востребованную в быту: композитные изделия на основе полиэтилена с использованием минерального наполнителя собственного производства комбината «Ураласбест».

Как подчеркивают специалисты, минерально-полимерные изделия совершенно не впитывают влагу, не поддерживают горение, устойчивы к ультрафиолетовому излучению, не гниют и могут сохранять форму при температуре от -50 до +70 градусов. Все эти свойства позволяют применять продукцию завода при строительстве террас, беседок, веранд, пирсов, дорожек и даже прибассейновых зон.

По расчетам, «Верста» сможет выпускать до 120 тысяч квадратных метров погонажных изделий в год.

https://све.рф/news/24874

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