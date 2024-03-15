Открыт физкультурно-оздоровительный комплекс в Уйском районе Челябинской области

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Здесь имеется большой бассейн с четырьмя плавательными дорожками по 25 метров, а также малая ванна в цокольном этаже для обучения плаванию детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, в здании имеются тренажерный зал и буфет.

Инструктор по плаванию Сергей Ярин сообщил, что уже в ближайшее время будет объявлен набор в детскую группу по обучению основам плавания.

© gubernator74.ru

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