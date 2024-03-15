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На территории заброшенного завода в Нововоронеже открыли новое предприятие «АгроМиг»

 © static.mk.ru

В Нововоронеже на территории заброшенного завода «Атомэнергозапчасть» открыли современное предприятие «АгроМиг».

Компания привела в порядок 20 тысяч квадратных метров заброшенной территории бывшего завода «Атомэнергозапчасть». И теперь здесь производят уникальную сельхозтехнику. На предприятии выпускают конвейерные зерносушилки, единственные в стране травосушилки и запустили в производство единственные в мире инфракрасные сушилки.

В перспективе на заводе будут работать до 250 человек. Завод претендует на статус социально значимого.

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Источник: https://vrn.mk.ru/social/2024/03/14...tm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Воронежская область
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