«Северсталь» начала строить цех по производству железорудных окатышей

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Компания «Северсталь» заявила о начале строительства комплекса по производству железорудных окатышей, который возводится на площадке Череповецкого металлургического комбината. Подрядчиком строительства выступает череповецкая компания ООО «СК Спецстройавто».

Стоимость проекта оценивается в 97 млрд рублей.

По словам генерального директора «Северстали» Александра Шевелева, строительство комплекса железорудных окатышей позволит уйти от устаревших технологий работы с железорудным сырьем.

Первая информация о строительстве комплекса появилась в конце сентября прошлого года на Международном форуме о развитии строительства и проектирования в Екатеринбурге. Заявлялось также о том, что реализация проекта будет носить и положительный социальный эффект. На новом комплексе предполагается создать более 300 рабочих мест.

Как пояснили в пресс-службе компании, новое производство может кардинально изменить технологический процесс производства чугуна.

«Новый цех позволит обеспечить собственным железорудным сырьем доменное производство ЧерМК, повысить производительность доменных печей на 9% и вывести из работы ряд действующих агломашин, оказывающие негативное влияние на окружающую среду. Снижение выбросов парниковых газов в результате изменений технологии производства чугуна составит более 2 млн тонн в год, а загрязняющих веществ — 133 тыс. тонн в год», — говорится в сообщении пресс-службы.

Железорудные окатыши — полуфабрикат металлургического производства. Окатыши являются продуктом обогащения железосодержащих руд и последующего окомкования и обжига. Наряду с агломератом являются основным компонентом железосодержащей части шихты в доменном производстве для получения чугуна.

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