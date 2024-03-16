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15 марта открылся новый учебный корпус Московского авиационного института—инновационный центр «Индустрия будущего» на улице Оршанская, 3.

МАИ получил в ведение корпус на Оршанской улице в результате присоединения Российского государственного технологического университета имени Циолковского в 2015 году. Сооружение находилось на этапе возведения стен, и работы были заморожены. При поддержке Минобрнауки России было осуществлено капитальное строительство и оснащение корпуса.

Современные научно-образовательные пространства корпуса станут площадкой для передовых исследовательских, образовательных и профориентационных программ МАИ, в том числе проектов Передовой инженерной школы университета.

Также здесь будут работать проектные команды по развитию новых технологий, будут реализовываться программы обучения специалистов индустрии, разрабатываться новые образовательные программы МАИ в рамках пилотного проекта по совершенствованию системы высшего образования Российской Федерации.

Новый корпус площадью 13 122 квадратных метра включает четыре этажа, где расположены конференц-залы, трансформируемые учебные аудитории, научные лаборатории, экспозиции учебных стендов, выставочные залы, комнаты для совещаний и коворкинг-зоны.

Инновационный центр «Индустрия будущего» обеспечит проведение научных, образовательных и профориентационных проектов и мероприятий для качественной подготовки новых кадров для индустрии.

Зона первого этажа отведена под реализацию научных проектов. Здесь расположены производственные цеха и испытательные лаборатории по отработке технологий 3D-печати, производству беспилотных летательных аппаратов и их компонентов в рамках стратегического проекта «Аэромобильность», который МАИ реализует как участник программы «Приоритет-2030».

На третьем этаже нового корпуса расположены пространства для реализации комплексных программ ДПО по всему жизненному циклу высокотехнологичных изделий, в том числе в области управления программами и проектами, организации и повышения эффективности серийного производства, эксплуатации и сервиса.

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