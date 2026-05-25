Передовой инженерной школе (ПИШ) Московского авиационного института создан специализированный участок по производству электродвигателей и генераторов. Здесь будут изготавливать опытные образцы агрегатов, проводить испытания, а также апробацию новых материалов и технологий производства для дальнейшего трансфера на предприятия.

— Изготовление макетов и опытных образцов — крайне важный этап создания таких сложных изделий, как электродвигатели и генераторы. Он позволяет проверить принятые технические решения и валидировать математические модели. Однако предприятия обычно ориентированы на серийное производство, и изготовление одного‑двух опытных образцов для них невыгодно. Причины — неэффективное использование заводских мощностей, высокие затраты на настройку оборудования, закупку материалов и привлечение специалистов, — рассказал директор института № 14 «Передовая инженерная школа» МАИ Николай Иванов.

К авиационным компонентам предъявляются особо строгие требования: они должны пройти многократные испытания и сертификацию. При этом для создания одного изделия могут потребоваться детали от десятков поставщиков, что требует сложных технологических коопераций. Специализированный участок в ПИШ МАИ призван стать площадкой, которая объединяет все необходимые ресурсы. Это позволит быстро изготавливать прототипы, на месте проводить испытания, корректировать расчётные модели и дорабатывать образцы перед запуском в серию.

В лаборатории «Гибридные и электрические силовые установки» ПИШ МАИ уже сформирован коллектив специалистов, хорошо знакомых с процессом изготовления электродвигателей и генераторов. Именно они станут кадровой основой нового участка. Индустриальные партнёры, в числе которых АО «Сарапульский электрогенераторный завод», Центр инженерных разработок «Парус», АК «Рубин», будут вместе с МАИ осуществлять отбор и оценку новых технологий и переносить их на свои производственные мощности.

Сейчас участок оснащается оборудованием. Начать работы планируется осенью 2026 года. Помимо своей основной функции, участок также будет использоваться в учебных целях: для демонстрации этапов изготовления электродвигателей и генераторов, а также для проектной деятельности студентов.