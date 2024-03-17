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Армия и Флот

В Новосибирске запущено производство пропеллеров для FPV-дронов

Отечественные пропеллеры для FPV-дронов начали выпускать в Новосибирске, мощности производства позволяют производить до 4 млн экземпляров изделия ежегодно. Об этом сообщил исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.

«Мы запустили производство пропеллеров для FPV-дронов в Новосибирске. Основная проблема заключалась в том, что раньше людям, фактически приходилось везти „свежий воздух“ из Китая. Поскольку пропеллеры не прессуются, они габаритные и занимают достаточно много места, импортировать их из Китая было очень накладно. Был проведён анализ пластика, подобран материал, который в больших объёмах есть в наличии в России. В настоящее время мы благополучно на термопласт-автомате выпускаем отечественные пропеллеры», — заявил Братеньков.

По его словам, мощности КБ «Спектр» позволяют производить до 4 млн экземпляров изделия ежегодно. «На данный момент в России помимо нашего КБ производством пропеллеров для FPV-дронов занимается только одна компания», — уточнил специалист.

Следующий наш шаг — производство двигателей для беспилотников. Уже есть российские полётные контроллеры, возможно, и мы выйдем на свой полётный контроллер. Сейчас тестируем российские полётные контроллеры, которые есть на рынке. Фактически, в ближайшее время можно добиться порядка 80% локализации сборки беспилотников в России", — сказал он.

Исполнительный директор КБ «Спектр» уточнил, что для стопроцентной локализации производства комплектующих для БПЛА в России необходимо начать производство российских видеокамер, принимающего устройства связи и видеопередатчика.

КБ «Спектр» базируется в Новосибирске. Организация занимается разработкой и производством беспилотных летательных аппаратов, а также роботизированных платформ для СВО.

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Источник: https://tass.ru/ekonomika/20249245?ysclid=ltvi9vtus8854074517

БПЛА, Новосибирская область, импортозамещение
  • Нет аватара Serguei
    17.03.2422:01:20

    МИ-УКРАIНА: Через четыре месяца у России будет столько FPV-дронов, что ВС РФ смогут атаковать каждого (!) укр. солдата на ЛБС, а 99% укр. солдат неизбежного погибнут, заявил укр. воен. спец. Сергей Флеш в интервью укр. каналу.

    #1279629
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