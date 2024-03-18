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Дорожное строительство

Восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Бердянска

 © lug-info.com

18 марта восстановлено железнодорожное сообщение от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска.

Работы по восстановлению были начаты осенью 2023 года и шли круглосуточно.

Сейчас строительные поезда идут на Джанкой.

Новый путь через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой позволит сократить дорогу из Ростовской области в Крым на 200 км.

Этот путь станет альтернативой железнодорожной дороги через Крымский мост.

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Источник: https://lug-info.com/news/putin-soo...mariupolya?ysclid=ltxakldtb95936026

РЖД, Новороссия, Донбасс
  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
    18.03.2421:48:11

    Как после Великой Отечественной!!!

    После освобождения Донбасса от фашистов!!!

    #1279690
  • Нет аватара Argonaft
    18.03.2422:26:32

    Хоть бы трассировку кто выложил… Смотрел, так и не понял, какие то круголя получаются    А от Мариуполя, вообще новая трасса получается в сторону Бердянска, раньше Мариуполь тупиковый был…

    #1279696
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      18.03.2422:52:19

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      А в Донецк просто отдельная ветка.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~22:55 18.03.24
      #1279697
      • Нет аватара Argonaft
        19.03.2409:01:59

        А в Донецк просто отдельная ветка.

        А, всё! Теперь более менее понял, а то если смотреть путь через Донецк, там такая загогулина получалась… Думаю, где там они сокращение пути нашли…

        Как я понял, отремонтировали сущ. ж/д путь, а вот после Мариуполя будет новое строительство! Хотя если военные строители возьмутся делать, то быстро управятся — в своё время обход Украины в 120км они вроде за год сделали.

        #1279702
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