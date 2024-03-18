Восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Бердянска
18 марта восстановлено железнодорожное сообщение от Ростова-на-Дону до Донецка, Мариуполя и Бердянска.
Работы по восстановлению были начаты осенью 2023 года и шли круглосуточно.
Сейчас строительные поезда идут на Джанкой.
Новый путь через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой позволит сократить дорогу из Ростовской области в Крым на 200 км.
Этот путь станет альтернативой железнодорожной дороги через Крымский мост.
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