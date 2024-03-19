«Роснефть» приступила к постройке крупнейшего в России нефтеналивного причала

Компания «РН-Ванкор» приступила к строительству крупнейшего в России нефтеналивного причала на терминале в порту «Бухта Север» в Енисейском заливе Карского моря в рамках реализации проекта «Восток ойл».

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«Роснефть» отмечает, что нефтеналивной терминал является важным объектом нового морского порта «Бухта Север», призванного обеспечить перевалку нефти с месторождений проекта «Восток ойл» для транспортировки по Северному морскому пути в мировые порты.

На этом этапе «РН-Ванкор» ведет дноуглубительные работы и укрепление береговой линии протяженностью 335 м на одном из двух нефтеналивных причалов. Для нового строящегося причала предстоит изготовить около 400 крупногабаритных свай диаметром свыше 2,5 м и общим весом более 100 тыс. тонн.

Проект предусматривает возведение в целом комплекса причальных сооружений, в которые входят два нефтеналивных, два грузовых причала и причал для портового флота общей протяженностью почти 1,3 км, подчеркивает «Роснефть».

Также запланировано строительство объектов инфраструктурного обеспечения порта «Бухта Север», включая административно-бытовой корпус, контрольно-пропускной пункт, ремонтно-механические мастерские, базы хранения МТР, трансформаторные подстанции и иные сооружения", — говорится в сообщении.

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