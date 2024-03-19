В Запорожскую область доставили 28 новых автомобилей для медицинской службы

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28 автомобилей скорой помощи выделили для сел Запорожской области по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщает Минздрав РФ.

«28 новых автомобилей для медицинской службы поступили в Запорожскую область. Транспорт в регион поступил в рамках нацпроекта „Здравоохранение“. Автомобили распределены в медицинские организации, расположенные в сельской местности. Теперь врачи смогут оперативно добираться до пациентов в небольших населенных пунктах», — говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что таким образом план по модернизации первичного звена в 2024 году в Запорожской области выполнен.

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