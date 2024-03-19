В Запорожскую область доставили 28 новых автомобилей для медицинской службы
28 автомобилей скорой помощи выделили для сел Запорожской области по нацпроекту «Здравоохранение». Об этом сообщает Минздрав РФ.
«28 новых автомобилей для медицинской службы поступили в Запорожскую область. Транспорт в регион поступил в рамках нацпроекта „Здравоохранение“. Автомобили распределены в медицинские организации, расположенные в сельской местности. Теперь врачи смогут оперативно добираться до пациентов в небольших населенных пунктах», — говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что таким образом план по модернизации первичного звена в 2024 году в Запорожской области выполнен.
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