140 новых автобусов вышли на маршруты в Мелитополе и Бердянске
2 ноября на маршруты вышли новые автобусы в двух крупных городах Запорожской области — Бердянске и Мелитополе. Минтранс Запорожской области начал реализовывать программу обновления автобусных парков.
На улицах появились 140 новых автобусов среднего и большого класса. Чиновники рассказали, что в них — просторный и светлый салон, кондиционеры, аудиосистема для информирования об остановках и видеокамеры.
«В рамках программы обновления автопарка планируется оптимизация маршрутной сети с учетом обращений граждан», — раскрыли в Минтрансе.
К примеру с 5 ноября автобус «Мелитополь — Кирилловка» будет заезжать в село Степок.
Кроме того, анонсирована разработка новых маршрутов. Её обещают завершить в конце 2025 — начале 2026 года.
Комментарии 0