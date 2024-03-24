Поставки нефти из России в Китай выросли на 13%

Россия экспортировала в Китай в январе-феврале 17,72 млн тонн нефти, что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Россия остаётся крупнейшим поставщиком в КНР, свидетельствуют опубликованные данные её Главного таможенного управления.

Стоимость поставок в первые два месяца года выросла на 3,87% в годовом исчислении.

Второе место по поставкам в Китай занимает Саудовская Аравия (13,49 млн тонн), третье — Ирак (10,14 млн тонн).

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