Мариупольский «Энергоспецмаш» отгрузил новый шлаковоз

© metalinfo.ru

В марте 2024 г. специалисты «Многопрофильного производственного предприятия „Энергоспецмаш“» (г.Мариуполь, Донецкая Народная Республика) закончили изготовление, провели испытание и отправили заказчику — ООО «Партнер» — шлаковоз ШН-В-16. В настоящее время на предприятии изготавливают следующий шлаковоз, — сообщает пресс-служба Министерства промышленности и торговли ДНР.

«Шлаковоз предназначен для транспортировки шлаковозной чаши вместимостью 16 м3 с жидким шлаком к местам его переработки или в отвал. Его перемещают по железнодорожным путям с помощью тягового подвижного состава», — поясняют в пресс-службе.

ООО «МПП „Энергоспецмаш“» специализируется на изготовлении нестандартного оборудования для различных отраслей промышленности; подъёмно-транспортного оборудования и запчастей для предприятий металлургической отрасли (шлаковозы, скраповозы, сталевозы, скипы, лебедки скиповые и пр.), горнодобывающей отрасли, морских и речных портов; машин и оборудования для коксохимических предприятий.

В октябре 2023 г. предприятие поставило на Енакиевский металлургический завод (ЕМЗ, г. Енакиево, ДНР) детали для сталеразливочного ковша конвертерного цеха, а также детали для скраповоза. В ноябре 2023 г. оно отгрузило на ЕМЗ канатный шкив. В декабре 2023 г. специалисты МПП приступили к восстановлению прокатных роликов методом наплавки для Алчевского металлургического комбината (АМК, г. Алчевск, Луганская Народная Республика). В этом же месяце они изготовили для АМК тележку трансферкара. В феврале 2024 г. специалисты МПП закончили изготовление и отправили заказчику 2 редуктора ГК-1300.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.