В Томской области на ГОК «Ильменит» запустили новую производственную линию

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ТОМСК, 22 марта. /ТАСС/. Новую производственную линию с российским оборудованием запущена на горно-обогатительном комбинате «Ильменит» в Томской области, сообщает корреспондент ТАСС с места события.

Предприятие сейчас закрывает 7% потребностей крупнейшего в мире производителя титана — корпорации «ВСМПО-Ависма» в ильменитовом концентрате. «Задача, которую сейчас докладывали, — выйти на закрытие 50% потребности всей страны в ильменитовом концентрате. И собственно на 100% закроется потребность основного титанового производителя. Это масштабная задача, которой нужно заниматься, и мы готовы всячески подставлять свое плечо. Ну и другие попутные продукты, в том числе и циркониевый продукт, который сегодня также востребован в широком применении, в том числе в строительной индустрии».

На предприятии реализуется проект по модернизации производственных мощностей обогатительной фабрики с использованием оборудования отечественного производства. Планируется, что его реализация сделает «Ильменит» крупнейшей площадкой по производству редких металлов с проектной мощностью переработки 7,5 млн тонн рудных песков в год.

АО «ТГОК «Ильменит» создано в 2002 году для разработки ильменит-циркониевого месторождения в 35 км от Томска, которое является крупнейшим в России по запасам кварцевых песков. Проект предусматривает две очереди — строительство производства (ильменитового и рутил-лейкоксенового) концентратов и кварцевого песка. Первая очередь была запущена под Томском в конце 2021 года.

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