В Бурятии открылся первый масличный завод полного цикла

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Сегодня поселке Медведчиково открылся первый масличный завод полного цикла, включающий закуп, производство, хранение, переработку семян, производство и реализацию прессованного рапсового и льняного масла и жмыха. В день открытия завод переработает самую первую партию масла из семян рапса.

На сегодня сумма инвестиций на строительство первой очереди завода составила более 200 млн. рублей. Производственная мощность — до 100 тонн сырья в сутки, создано 30 новых рабочих мест. До конца 2025 года планируется смонтировать и запустить вторую очередь маслозавода с переработкой уже 300 тонн сырья в сутки. Общая сумма инвестиций составит 888 млн рублей. После решения всех организационных вопросов, предприятие активно начнет поставлять свою продукцию за рубеж, преимущественно в Китай, там пользуется большим спросом рапсовое и льняные масла, а также другие продукты переработки этих масличных культур.

Реализацией проекта занимается ООО «Альянс+", объединяющее команду восьми единомышленников-сельхозтоваропроизводителей, среди которых действующие растениеводы с большим опытом работы. На полях Мухоршибирского, Бичурского и Тарбагатайского района с этого года начнут выращивать рапс и лен на общей площади 3,2 тыс. га. Вся необходимая техника на сумму 270 млн руб. уже закуплена, приобретены семена и специфические удобрения. Агрономы и механизаторы ИП Данилов А.П., ООО «Куйтунское», ИП Климентьева Т.Г., ООО «Благодатное», ООО «Гранд», СПК «Искра», К(Ф)Х Денисов А.Н., К(Ф)Х Ринчинов А.Б, уже прошли соответствующую переподготовку и ждут начала весенних полевых работ.

— Идея открытия собственного маслозавода пришла после закрытия границ из-за пандемии COVID-19. Мы уже долгое время занимаемся экспортом продуктов растениеводства за рубеж, преимущественно в Китай. Когда мы уже столкнулись с определёнными проблемами после введения ограничений, решили переквалифицироваться и экспортировать уже готовую продукцию, — рассказывает один из акционеров ООО «Альянс+" Сергей Овчинников.

Сейчас завод активно приобретает сырье в соседних регионах и готов выкупать урожай 2024 года у бурятских растениеводов.

В 2023 году экспорт российского рапсового масла значительно вырос. По данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК при Минсельхозе России, с января по декабрь 2023 года Россия экспортировала 1,7 млн тонн рапсового масла, что на 72% больше аналогичного периода 2022 года. Экспортная выручка увеличилась на 20%.

Основным покупателем нашего рапсового масла остается Китай. В 2023 году физический объем поставок в эту страну вырос в 2,2 раза и составил 1,46 млн тонн, а стоимостной — на 53%.

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