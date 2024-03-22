В аэропорту Благовещенск введен в эксплуатацию новый перрон

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В международный аэропорт Благовещенск имени Н. Н. Муравьёва-Амурского введен в эксплуатацию новый перрон, который отвечает всем стандартам обслуживания воздушных судов. На перроне уже обслужили первый самолет — Боинг 737 авиакомпании «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Ространсмодернизация».

Площадь нового перрона — 24 тысячи квадратных метров. Для устройства верхнего слоя поля было залито 5 744 кубометров бетона. Перрон оборудован местами стоянки для 2 воздушных судов.

Напомним, в 2023 году под контролем ФКУ «Ространсмодернизация» была завершена реконструкция взлетно-посадочной полосы длиной 3000 метров, выполнено устройство примыкания 2 рулежных дорожек. Установлено новое метеооборудование, объекты радиотехнического обеспечения полетов, светосигнальное оборудование взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек.

На территории аэродрома продолжаются работы по устройству водосточно-дренажной сети для отвода воды с территории летного поля. Для отвода воды поверхности покрытия придается уклон, устраиваются лотки и дождеприемники, на грунтовой части устраивают закромочные дрены.

Ведется строительство очистных сооружений поверхностного стока для обеспечения экологических стандартов и защиты природной территории аэропорта.

Также строителям предстоит провести реконструкцию перрона на 2 места стоянки воздушных судов. При наступлении благоприятных погодных условий будут проведены работы по благоустройству и озеленению территории аэропорта.

Реконструкция аэродромной инфраструктуры реализуется в рамках федерального проекта «Развитие региональных аэропортов» национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры».

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