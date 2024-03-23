В Аксарке ЯНАО открыли новое здание районной больницы

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Для жителей и медиков в Аксарке 22 марта — большой праздник. Сдана в эксплуатацию долгожданная, новая районная больница. В современном здании разместятся скорая помощь, терапевтический и педиатрический стационары на 17 коек.

Для спецмашин — вместительный теплый гараж на шесть стояночных мест.

Новый корпус — в три раза больше прежнего деревянного. Каждая палата оборудована для маломобильных северян. В детском стационаре сделали игровую зону. Для медперсонала обустроили просторные комнаты отдыха.

Районная больница представляет собой три корпуса с теплыми переходами. Здесь есть родильный блок и палата интенсивной терапии. Во всех палатах — кнопки вызова персонала.

В настоящее время медики заняты переездом.

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