«Брянский сад» запустил в работу новый комплекс по сортировке яблок

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Благодаря инвестору на предприятии открыты еще 12 рабочих мест.

К тестовому запуску современной линии сортировки прибывшие из Китая производители оборудования провели в цехе кропотливую работу по сборке и установке комплекса по сортировке яблок.

— Сегодня яблоки под брендом «Брянский сад» востребованы во многих сетевых магазинах страны, — сказал генеральный директор Дмитрий Моисеенко.- Запуск в эксплуатацию такой мощной — 500 плодов в минуту — автоматизированной линии для нашего предприятия — большое событие.

Запустить линию на полную мощь планируется уже к новому урожаю. В планах инвестора — дальнейшее развитие проекта.

Это и строительство второй очереди фруктохранилища мощностью 18 тысяч тонн. Это и расширение площадей сада.

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