«Россети» модернизировали центр питания «бамовского» транзита в Приамурье

Филиал ПАО «Россети» — МЭС Востока обновил коммутационное оборудование и внедрил микропроцессорные защиты на подстанции 220 кВ «Февральская», которая питает восток Амурской области. Это позволило повысить устойчивость электрической связи между объектами Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, обеспечить надежное электроснабжение бытовых и промышленных потребителей региона, включая золоторудные предприятия.

Энергетики установили на подстанции восемь элегазовых выключателей 220 кВ. Такие устройства являются основным коммутационным оборудованием. При возникновении коротких замыканий они отключают поврежденные элементы энергосистемы, предотвращая развитие технологических нарушений. Новые элегазовые выключатели отличаются высокими эксплуатационными показателями, пожаро- и взрывобезопасностью.

Также внедрены микропроцессорные комплексы релейной защиты и противоаварийной автоматики, характеризующиеся быстродействием, многофункциональностью, гибкой логикой работы, удобным интерфейсом.

Замена выключателей 220 кВ на объектах «бамовского» транзита ведется комплексно. Ранее аналогичные работы были проведены на подстанции 220 кВ «Березовая» в Хабаровском крае. На 2024 год запланирована модернизация еще одного центра питания в Приамурье — 220 кВ «Призейская».

ПС 220 кВ Февральская © russia24.pro

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