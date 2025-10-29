ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) изготовил дизельную электростанцию Genion-D-250C-S-C мощностью 255 кВт для золото-серебряного месторождения «Купол», расположенного в Чукотском автономном округе. Дизель-генераторная установка (ДГУ) обеспечит бесперебойное электроснабжение складских помещений горнодобывающего предприятия в условиях Крайнего Севера. Для региона поставки характерны экстремальные погодные явления, сложная логистика и отсутствие подключения к единой энергосистеме. Преодолеть эти факторы призвано оборудование челябинского производителя, спроектированное под задачи заказчика.

Месторождение «Купол» находится в 350 км от города Певек. Зимой столбик термометра в этом районе опускается до -50 градусов, а порывы арктического ветра — южака — достигают 40 м/с, порой и все 60-80 м/с. Период сильных ветров может длиться от нескольких суток до двух недель. Такие климатические особенности являются вызовом не только для людей, но и для оборудования. Надёжность техники здесь — вопрос не только безопасности, но и экономии: заменить вышедшее из строя оборудование или его компонент на Крайнем Севере гораздо проблематичнее и затратнее, чем на «большой земле». Доставить груз в Певек можно лишь морским путём в период навигации — из Владивостока или Архангельска — либо авиатранспортом. Отсюда — повышенные требования к эксплуатационным характеристикам электростанций.

Топливный бак Genion-D-250C-S-C объёмом 990 литров позволяет установке работать автономно до 19 часов. В комплектацию поставки включены запасные части на 5 000 моточасов (в том числе, подушки двигателя — на территории РФ доступны только по предзаказу). Наличие такого стартового запаса минимизирует сроки простоя оборудования в случае планового ремонта.

Инженерные решения

Электростанция Genion-D-250C-S-C полностью адаптирована для работы в северных широтах благодаря комплексу инженерных решений:

· защите оборудования от осадков и ветра;

· многоуровневой системе предпускового подогрева;

· системам жизнеобеспечения.

Чтобы предотвратить попадание снега внутрь установки на корпусе предусмотрены воздушные клапаны, которые в обычном режиме находятся в закрытом положении. Кабельные вводы защищены специальной щёткой, что исключает риск обледенения и повреждения контактов.

Система предпускового подогрева двигателя включает в себя прогрев трёх компонентов: масла, топлива и антифриза. Для предотвращения замерзания дизеля при низких температурах используется подогреватель топливной магистрали (греющий кабель по всей длине топливного тракта). Но в отличие от стандартных решений, в Genion-D-250C-S-C предусмотрен и прямой нагрев масла — благодаря встроенному механизму (нагреватель, интегрированный в масляный блок). Стоит отметить, что инженеры ЧЗЭО позаботились не только о надёжном функционировании станции, но и об удобстве её эксплуатации. Внутри контейнера ДГУ установлен обогреватель, который позволяет поддерживать оптимальный для проведения сервисных работ температурный режим.

«В любую погоду, даже в 40-градусные морозы, специалист может провести обслуживание или ремонт установки в комфортных условиях: зайти, включить обогрев, снять тёплую одежду и заменить, например, масло», — рассказывает инженер отдела технического маркетинга Кирилл Матвиенко.

Ещё одна важная техническая деталь, влияющая на удобство обслуживания — внешний байпасный индикатор уровня (уровнемер), который не обмерзает и даёт возможность визуально оценивать запасы топлива снаружи электростанции.

Дизельная электростанция Genion-D-250C-S-C челябинского производства оснащена современной системой пожарной безопасности — датчики реагируют на вспышку, а после срабатывания сигнализации включаются системы дымоудаления и порошкового пожаротушения.

«При проектировании и производстве ДГУ мы предусмотрели все возможные потребности Заказчика и риски эксплуатации в арктических условиях — от парафинизации дизельного топлива до комфорта обслуживающего персонала», — отмечает Руководитель проекта Роман Лопатин.

Для региона, где нет централизованных электросетей, а транспортное сообщение затруднено, электростанция Genion-D-250C-S-C станет эффективным энергетическим решением: гарантирует стабильную работу критически важной инфраструктуры рудника и сохранность ресурсов. Пуско-наладочные работы в рамках взятых на себя обязательств выполнят специалисты ЧЗЭО.