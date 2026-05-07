ООО «Челябинский завод электрооборудования» (ЧЗЭО) завершил полный цикл пусконаладочных работ на объекте металлургического предприятия Санкт-Петербурга (г. Колпино). Специалисты челябинского завода ввели в эксплуатацию комплектные распределительные устройства КРУ Элион напряжением 6 кВ, предназначенные для электроснабжения новых плавильных печей. Ввод энергообъектов в строй позволит сталеплавильной компании значительно нарастить выпуск специальных сплавов.

Проведение пусконаладочных работ стало финальным этапом проекта, который был реализован в 2025-2026 годах ЧЗЭО в сотрудничестве с новосибирским конструкторским бюро. В задачу челябинского предприятия входило обеспечить питание уникальной печи электрошлакового перевала ЭШП-80 и руднотермических печей РКЗ, разработанных специалистами бюро.

Для выполнения этой задачи ЧЗЭО спроектировал и изготовил 10 ячеек КРУ Элион высокой степени безопасности и автоматизации. Электроустановки были выполнены с моторным приводом аппаратной тележки и заземляющих ножей. Это техническое решение позволяет обслуживающему персоналу управлять оборудованием дистанционно. Для визуального контроля таких операций, как вкат-выкат вакуумного выключателя, внутри ячеек установлены камеры видеонаблюдения.

На завершающей стадии проекта инженеры ЧЗЭО провели комплекс пусконаладочных работ, в который вошли:

· высоковольтные испытания ячеек, вакуумного выключателя, разъединителя;

· испытания ограничителей перенапряжения, измерительных трансформаторов тока и напряжения;

· проверка работоспособности релейной защиты ячеек и металлосвязи.

«По итогам работы представителю конечного Заказчика была продемонстрирована корректная логика АВР, произведено опробование сопряжения блоков БМРЗ и АСУТП на печи ЭШП и РКЗ. Претензий со стороны Заказчика не было. Для нашей внутренней оценки мы всегда просим оценить качество работ по пятибалльной шкале, и здесь Заказчик поставил нам наивысший балл, и это, конечно, ценно для нас», — рассказал инженер РЗиА Челябинского завода электрооборудования Кирилл Пророк.

Запуск оборудования в работу даст возможность металлургическому предприятию увеличить объём выпуска специальных сплавов, отвечающих требованиям атомной энергетики и нефтегазового сектора.