«Росатом» представил концепт электрического фургона

© s.auto.drom.ru

«Росатом» строит завод по производству моторов для электромобилей, об этом журналистам сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

Он добавил, что планируется делать и системы управления.

Конечная цель «Росатома» — предложить готовые электромобильные платформы для сторонних автопроизводителей, сообщил топ-менеджер.

На проходящей сейчас выставке «АтомЭкспо» в Сочи «Росатом» представил макет электрического фургона, который демонстрирует намерения компании заняться «электромобильным» бизнесом. Под фургон разработана платформа с хребтовой рамой и батареей емкостью 32 кВт*ч, расчетный запас хода на одном полном заряде — 300 км.

«Мы всерьез сейчас строим производство электродвигателей для автомобилей, включая систему управления. И вот эту платформу, где есть зарядное устройство, двигатель и система управления, мы хотим унифицировать до продукта, потребляемого практически всеми „автомобилистам“ (автопроизводителями. — РБК), — рассказал Лихачев. — Им очень нужна так называемая тележка, которую они будут дальше превращать в автомобильный гаджет».

По словам топ-менеджера госкорпорации, если у «Росатома» этот НИОКР «получится в тех параметрах, которые ждут автопроизводители, то это будет еще одно серийное производство, условно говоря, главной части электромобиля»: «Мы не возьмемся за корпус, не возьмемся за все, что связано с дизайном и так далее, но его основную ходовую часть, не только зарядную, но и двигательную, мы планируем поставлять».

Первый опытный образец новой платформы, по словам Лихачева, должен появиться уже через два-три года.

Ранее сообщалось о том, что входящая в состав Росатома фирма «Рэнера» строит в Калининграде завод по выпуску литий-ионных батарей для электромобилей.

© s.auto.drom.ru

© s.auto.drom.ru

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