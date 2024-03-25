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На гербе Ухты изображена нефтяная скважина — это город нефтяников и газовиков. Именно в этих местах впервые в России появился нефтяной промысел. Сам же город был заложен в 1929 году заключёнными ГУЛАГа и рабочими как поселение нефтяников, но в своё время здесь также добывали радий из подземных вод уникальным, открытым в местной лаборатории способом.

Ухта, окружённая тайгой Тиманского кряжа, стоит на легендарной Северо-Печорской железной дороге. Город приравнен к районам Крайнего севера — до Северного полярного круга здесь около 330 км. Одна из главных достопримечательностей Ухты — 33-метровый светящийся красным профиль Ленина, бьющий все рекорды по размерам его изображений.

1. Ухта находится в центральной части республики Коми, в 330 км на юг от Северного полярного круга — город приравнивается к районам Крайнего севера. Исторически она связана с добычей нефти и газа на северо-западе России, что запечатлено на её гербе, где изображена нефтяная вышка. По сей день это город нефтяников и газовиков. В городе базируется большое количество ресурсодобывающих предприятий, есть есть профильный университет. Население города, по данным на 2021 год составляет порядка 80 тыс. человек.

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2. История города тесно связана с развитием железной дороги. С 1937 до 1941 года шло строительство Северо-Печорской железной дороги, соединившей города Воркуту и Котлас в Архангельской области. Магистраль строили заключённые ГУЛАГа. Строительство дороги способствовало быстрому освоению месторождений нефти, газа и угля на севере, а также добыче леса. Для оперативного завершения работ пришлось перебросить в Коми конструкции Дворца Советов, строившегося в Москве, и одного моста через канал Москва-Волга. С 1959 магистраль стала частью Северной железной дороги, соединившей Воркуту и Архангельск на севере с Ярославлем на юге. Сегодня на поезде дорога от столицы до Ухты занимает примерно 27 часов. Прямые авиарейсы в Ухту регулярно летают из Москвы, Воронежа, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Белгорода и Усинска.

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3. В июле температура здесь в среднем держится на уровне +16,5 градусов, а в январе — -16,5 градусов. В среднем снежный покров держится 188-193 дня в году, до самого мая. Около 32 дней стоит туман.

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4. Самая большая голова Ленина в мире. Одна из самых известных достопримечательностей Ухты находится возле города, на сопке Ветлосян. Это силуэт Владимира Ленина высотой с пятиэтажный дом — 33 метра, закрепленный на решетчатой конструкции из труб. По размерам изображений его головы инсталляция занимает первое место в мире. Возвели её в 1970 году к столетнему юбилею юбилею вождя мирового пролетариата.

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5. Ночью гигантская инсталляция подсвечивается ярко красным. Наверху, возле неё располагается смотровая площадка, с которой открывается вид на весь город. Со времён перестройки памятник начал ветшать. Его обслуживание в целом не велось — лампы, которыми профиль Ленина подсвечивался, вытаскивали и разбивали вандалы. Некоторое время конструкцию обеспечивали электричеством от ветряных электродвигателей, но вскоре те оказались повреждены. Их вскоре демонтировали из-за того, что они издавали много шума. Лишь в 2015 году была проведена реконструкция — профиль покрасили красной светоотражающей краской, установили прожекторы, а после внесли в муниципальный список объектов культурного наследия.

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6. Первые упоминания о добычи нефти на территории Российского государства относятся к XVI веку — собирать её начали с поверхности реки Ухта, где почти четыреста лет спустя возникнет одноимённый город. Тогда «чёрное золото» использовали и как горючее, в составе растворителей, смазок и масел, а также в медицинских целях. Нефтяной промысел в этих краях появился в 1745 году — на реке Ухте купец Фёдор Прядунов построил первый в России нефтяной завод. О бурении тогда ещё речи идти не могло — нефть, бьющую со дна реки, счерпывали с водной поверхности. Так за 17 лет было добыто лишь 3,6 тонн природного ресурса. Первую скважину пробурили в 1868 году. Времена изменились, и нефть стала необходимой для научных экспериментов и топлива для пароходов. В начале XX века скважин на Ухте стало в разы больше, открылись также месторождения газа. С 1914 до 1924 года работал керосиновый завод.

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7. Улица Мира. Ухта мыслилась архитекторами как город, который непременно расцветёт в будущем, а значит, необходимо придать ему соответствующий вид. Создатели облика Ухты проектировали здания с элементами античного стиля, ренессанса, модерна. Одним из главных руководителей застройки Ухты был московский архитектор Александр Орлов, который жил там.

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8. Вечный огонь. Сквер Победы.

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9. Первомайская площадь. В её центре установлен памятник Владимиру Ленину.

© img.geliophoto.com

10. Октябрьская площадь. Её окружают сквер имени Александра Пушкина, здание школы и Свято-стефановский храм в здании бывшего ДК нефтяников.

© img.geliophoto.com

11. Поселение на месте современной Ухты возникло в 1929 году — это был посёлок нефтяников под названием Чибью, который заложила экспедиция, направленная ОГПУ из Архангельска. В её составе были ссыльные, заключённые, а также охранники и наёмные работники. Позже к месту строительства Чибью подошли ещё несколько этапов заключённых. На следующий год месторождения Ухты уже давали промышленный приток нефти. Позже была проложена железная дорога, построена электростанция. Статус города Ухта получила в 1943 году.

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12. Здание первого отдела Ухтижемлага. Построено в 1950 году. Ухто-Ижемский исправительно-трудовой лагерь НКВД (Ухтижемлаг) был организован на территории Ухты в 1938 году и просуществовал до 1955.

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13. Октябрьская площадь.

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14. Храм святителя Стефана Пермского — один из немногих случаев, когда в доме культуры появилась церковь, а не наоборот. Здание, в котором в наше время располагается храм было построено по проекту московских архитекторов в Жижимонтова и Мурзина в 1951-1961 годах. До середины 90-х в нём располагался Дом культуры нефтяников, который с развалом Советского Союза отдали на баланс предприятия «Коминефть» и института «Печорнипинефть». ДК давно требовался ремонт, и тогда власти нашли компромиссное решение, предоставив его Сыктывкарской епархии, которая как раз не могла найти здание под храм. В нём провели капитальный ремонт был закреплён за епархией.

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15. Одна из достопримечательностей Ухты — как архитектурные комплексы сталинской эпохи, созданные по проектам архитекторов-заключенных.

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16. Детский парк в советское время носил имя Павлика Морозова. В парке действительно много детей — он пользуется популярностью благодаря своему расположению и большому количеству качелей и каруселей.

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17. Центр развития творчества детей и юношества имени Карчевского на улице Пушкина, 25, в бывшем здании Дворца пионеров.

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18. Улица Первомайская. Вместе с Октябрьской и Мира — основные центральные улицы Ухты.

© img.geliophoto.com

19. Сквер Дом быта «Сервис» — торговый комплекс, расположенный на пересечении улицы 30 лет Октября, Октябрьской и проспекта Ленина. перед зданием несколько лет назад поставили памятник купцу и землепроходцу Фёдору Прядунову (1694-1753) — основателю нефтяного промысла на территории России.

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20.

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21. Храм-памятник Новомучеников и Исповедников Российских, в земле Коми просиявших. Заложен в 1997 году, а построен в 2015. Храм стал первым в Ухте, построенным на пожертвования с нуля, а не оборудованном в здании, ранее имевшем другое назначение.

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22. Набережная Газовиков на реке Чибью — популярное у местных жителей место для прогулок. В 2019 году «Газпром» провёл её полную реконструкцию.

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23. В окрестностях «предка» Ухты Чибью была также организована лаборатория, в которой в 1931 году впервые организовали добычу радия из подземных минеральных вод. Посёлок, на территории которого было совершено открытие, так и назвали — Водный.

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24. Набережная Газовиков, река Чибью.

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25. АО «Транснефть-Север» — базовое предприятие государственной компании «Транснефть».

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26. Ухта расположена вблизи отрогов Тиманского кряжа в месте впадения реки Чибью в Ухту. Вокруг суровая таежная природа, перемежающаяся озерами, болотами, окруженными карликовыми березами. Недалеко от города берет своё начало Седьюский заказник, охраняющий редкие виды растений и животных.

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27. Здание «Газпром Трансгаз Ухта» — дочернего предприятия «Газпрома», занимающегося транспортировкой газа.

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28. Проспект Ленина.

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29. Комсомольская площадь. Здесь находится памятник «Романтики», посвящённый комсомольцам. Неподалёку находится Ухтинский городской дворец культуры, который был открыт в 1983 году, придя на смену ветшающему Дому культуры нефтяников, в отремонтированном здании которого сейчас находится храм.

© img.geliophoto.com

30. Комсомольская площадь.

© img.geliophoto.com

31. Теплицы ухтинского Горзеленхоза. Предприятие занимается озеленением и благоустройством города, а также продажей цветов, выращенных в собственных теплицах.

© img.geliophoto.com

32. Храм-памятник Новомучеников и Исповедников Российских в земле Коми Просиявших. Находится недалеко от кладбища репрессированных — история города Ухты неразрывно связана с историей ГУЛАГа. Часть экспедиции 1929 года, заложившей Ухту, составляли политические заключённые.

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33. «Газпром Трансгаз Ухта».

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34. Река Чибью.

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35. Комсомольская площадь. Городской дворец культуры МОГО Ухта.

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36. В 1939-1940 годах руководство Коми АССР хотело перенести столицу республики из Сыктывкара в Ухту, но рассмотрению вопроса помешала начавшаяся вскоре Великая Отечественная война.

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37. После окончания Войны нефтегазовая и обрабатывающая промышленность в Ухте сделали рывок вперёд. Были построены трубопроводы для доставки нефти и газа.

© img.geliophoto.com

38. Город Ухту со всех сторон обступает тайга. Неподалёку находится комплексный заказник Белая Кедва, на территории которого обитают популяции редких видов растений, лишайников, позвоночных и беспозвоночных. В районе самого города находятся также минеральные источники.

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39.

© img.geliophoto.com

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