«Транснефть Нефтяные Насосы» поставило шесть насосов «Усть-Луга Ойл»

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АО «Транснефть Нефтяные Насосы (ТНН) изготовило и поставило заказчику — АО «Усть-Луга Ойл» — шесть центробежных насосных агрегатов.

Насосы НД 1500-50 произведены в рамках реализации программы импортозамещения. Они отличаются высокими показателями КПД, порядка 88%, и низким значением кавитационного запаса — 3 м. По данным показателям оборудование превосходит зарубежный аналог.

Разработка конструкторской документации и освоение нового типоразмера центробежных насосных агрегатов (АНДЕ 1500-50-400/300-55-У2) проведена собственными силами завода. Разработка, изготовление, испытания и подготовка технологической цепочки для производства насосов заняли два года.

Договор на изготовление и поставку шести единиц нового насосного оборудования между АО «ТНН» и АО «Усть-Луга Ойл» был заключен в феврале 2023 года. Отгрузка насосных агрегатов выполнена с опережением срока. В настоящее время специалисты отдела сервисного обслуживания ООО «УДМ» ведут шеф-монтажные работы по установке насосных агрегатов на объекте заказчика.

Справочно:

АО «Транснефть Нефтяные Насосы» образовано ПАО «Транснефть» с целью локализации производства в РФ горизонтальных и вертикальных насосов и агрегатов на их основе. Основным направлением деятельности завода является производство высоконадежного, энергоэффективного и отвечающего всем стандартам качества насосного оборудования и комплектующих. Для производства используется уникальное оборудование: стенд параметрических и кавитационных испытаний, стенд гидростатических испытаний, балансировочные станки, установки для сборки и разборки роторов.

фото:

https://www.met.../ru/news/159351

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