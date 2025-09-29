25 сентября на тульском заводе «НК КРОН» открылась новая производственная линия промышленных вертикальных насосов КВ. Этот тип насосов входит в реестр критически важного оборудования Минпромторга России и широко используется в сферах ЖКХ, промышленности, энергетики, системах водоснабжения и водоотведения во всех регионах страны.

Востребованность продукции обусловлена их высокой производительностью, надежностью и компактной конструкцией.

Общий объем инвестиций компании в реализацию проекта составляет более 300 млн рублей, включая конструкторскую документацию, проектирование, строительство, закупку оборудования и пусконаладочные работы. Запуск линии позволит создать более 50 рабочих мест.

В производство насосов КВ вовлечен ряд промышленных предприятий Тульской области, объединенных в Кластер промышленного насосного оборудования. Новая производственная линия и формирование кластера поддерживают технологический суверенитет России в сфере критически важного оборудования. Локализованный вариант насосов типа КВ уже прошел успешные тестовые испытания московскими теплосетями и готов к серийному производству.

«В России еще ни один производитель данного типа насосов не достиг такой глубины локализации. Насосы КВ, выпускаемые на новой линии, способны конкурировать с европейскими и американскими аналогами, при этом обеспечивая заказчику значительную экономию. Сегодня основным конкурентом для российских производителей являются китайские компании, ориентированные на массовое производство. Для успешной конкуренции с ними мы планируем масштабировать собственное производство, внедряя автоматизированные системы и роботизацию с использованием механизмов господдержки. Реализовав эти задачи, мы сможем в ближайшее время полностью удовлетворить потребности внутреннего рынка, а в дальнейшем — выйти с качественным насосным оборудованием на рынки стран СНГ, а затем Азии и Африки», — отметил управляющий партнер «НК КРОН» Николай Кузенков.

Сборку новой линии «НК КРОН» осуществил при взаимодействии с Федеральным центром компетенции в рамках национального проекта «Производительность труда». Новая производственная линия промышленных вертикальных насосов КВ не имеет аналогов в России.