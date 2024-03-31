Товарооборот между Россией и Китаем за два месяца вырос на 9,3%
Объём торговли между КНР и Российской Федерацией в январе — феврале по данным Главного таможенного управлени КНР вырос на 9,3%.
За этот период экспорт в Китай вырос на 6,7%, до более чем 1,8 трлн рублей. Поставки китайских товаров в Россию увеличились на 12,5%, до более чем 1,5 трлн рублей.
По итогам 2023 года рост товарооборота между двумя дружественными странами составил более 26%.
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Сергей Котенко