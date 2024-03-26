В Башкирии открыт новый корпус птицефабрики «Чермасан»

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26 марта состоялось открытие нового производственного корпуса птицефабрики «Чермасан» в Чекмагушевском районе Республики.

Как рассказал директор птицефабрики Булат Рафиков, благодаря открытию нового корпуса объемы производства халяльного мяса птицы вырастут до 480 тонн в год. Также будет создано 70 новых рабочих мест.

Год назад затраты на восстановление предприятия оценивалось в 240 млн рублей.

Птицефабрика «Чермасан» была образована в 1976 году и на пике своей деятельности производила до 7 млн штук куриных яиц в год. Однако в 2017 году из-за финансовых проблем она была вынуждена приостановить работу и впоследствии признана банкротом.В 2023 году, благодаря инвестору, удалось возродить производство.

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