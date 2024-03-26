На ЭЛСИБе успешно провели испытания головного образца электродвигателя

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В марте на ЭЛСИБе успешно прошли приемочные испытания электродвигателя 5АЗМВ-6300-10000У2,5 во взрывонепроницаемой оболочке с воздухо-воздушным охладителем и замкнутой системой вентиляции.

В присутствии представителей заказчика АО «Казанькомпрессормаш» и эксплуатирующей организации ПАО «Газпром» специалисты предприятия проверили работу двигателя в номинальном режиме, а также при отклонении характеристик подводимого напряжения и нагрузки, имитирующих работу частотно-регулируемого привода. По результатам испытаний двигатель показал полное соответствие расчетным параметрам.

Электродвигатели 5АЗМВ-6300 предназначены для привода стационарных насосов, компрессоров, нагнетателей и других быстроходных механизмов. Они могут применяться во взрывоопасных зонах помещений и наружных установок (на открытом воздухе), в которых возможно образование паро- и газовоздушных смесей.

Двигатель является приводом центробежного компрессора 3ГЦ2-78/65-108 производства АО «Казанькомпрессормаш» и отправится на Южно-Киринское месторождение ООО «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск» для компримирования осушенного газа. Эксплуатационный срок службы двигателя на объекте составит минимум 30 лет.

Асинхронный взрывозащищенный (взрывонепроницаемая оболочка) электродвигатель такой мощности является первым двигателем, изготовленным НПО «ЭЛСИБ в рамках импортозамещения. Ранее на компрессорах такой мощности использовался турбопривод ведущих европейских и североамериканских производителей.

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