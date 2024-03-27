© www.roscosmos.ru

На космодроме Восточный первая летная ракета космического назначения «Ангара-А5» вывезена на стартовый комплекс.

© www.roscosmos.ru

С помощью транспортно-установочного агрегата ракета была доставлена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовом комплексе площадки 1А.

© www.roscosmos.ru

Этот пуск начнет летно-конструкторские испытания космического ракетного комплекса «Амур» с ракетами-носителями тяжелого класса «Ангара» на космодроме Восточный.

© www.roscosmos.ru

Решение о вывозе и продолжении комплексных испытаний ракеты «Ангара-А5» на стартовом комплексе принято после успешного завершения комплексных испытаний на техническом комплексе космодрома. По результатам испытаний с участием ракеты «Ангара-А5» на стартовом комплексе будет принято решение о пуске.

© www.roscosmos.ru

Старт ракеты-носителя «Ангара-А5» с разгонным блоком «Орион» и полезной нагрузкой планируется в период с 6 по 10 апреля 2024 года.

© www.roscosmos.ru

Ракета-носитель «Ангара-А5» — экологически чистая, не использует токсичные компоненты топлива, в отличие от ракеты-носителя «Протон-М», которую «Ангара» полностью заменит в ближайшей перспективе.

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

© www.roscosmos.ru

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