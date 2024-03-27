«Силовые машины» отгрузили турбогенератор для энергоблока № 1 Кармановской ГРЭС

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АО «Силовые машины» изготовило и отгрузило турбогенератор в рамках проекта модернизации энергоблока № 1 Кармановской ГРЭС (Башкирия).

Новый турбогенератор мощностью 350 МВт, изготовленный на заводе «Электросила» (входит в АО «Силовые машины»), имеет улучшенные эксплуатационные характеристики и отличается повышенной надежностью. Он заменит оборудование производства «Электросилы» мощностью 320 МВт, выработавшее свой ресурс.

Работы выполняются в рамках государственной программы модернизации генерирующего оборудования электростанций (КОММод). Договор поставки оборудования был подписан в 2020 году. В обязательства «Силовых машин» входит изготовление и поставка турбогенератора мощностью 350 МВт, системы возбуждения и комплекта запасных частей. Также специалисты компании окажут услуги по шеф-монтажу и шеф-наладке, сопроводят пуск и комплексные испытания оборудования.

Общий вес турбогенератора в сборе составляет 343 тонны, самый тяжелый его узел — статор — весит 200 тонн. Он, а также ротор и концевые части отправляются заказчику по железной дороге. Остальные части — грузовым автотранспортом. Модернизированный турбоагрегат планируется ввести в эксплуатацию в четвёртом квартале 2025 года. Аналогичный проект был успешно реализован в 2022 году.

Кармановская ГРЭС — самая мощная конденсационная тепловая электростанция Башкирия. Находится на северо-западе региона, недалеко от города Нефтекамска, на реке Буй. Была спроектирована и построена с целью использования в качестве топлива местной высокосернистой нефти. С 1984 года переведена на сжигание природного газа.

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