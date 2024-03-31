«Ситроникс Электро» запустил серийное производство медленных станций для зарядки электромобилей

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Российский оператор электрозарядной инфраструктуры «Ситроникс Электро» запустил серийное производство медленных станций для электромобилей. Оператор предлагает разные варианты комплектации: лицевая панель может быть выполнена из металла или закаленного стекла, есть варианты выбора количества коннекторов и их стандартов, выбор цвета индикаторов, а также вида крепления — в напольном или настенном исполнении. Также станции предполагают возможность полной кастомизации в фирменном стиле заказчика.

«Сегодня спрос на зарядное оборудование российского производства продолжает расти. На данный момент предзаказы оформлены более чем на 100 станций.

Среди покупателей — владельцы коммерческой недвижимости и из сегмента HoReCa, застройщики и энергетические компании. Кроме того, есть запросы и на покупку станций для личного пользования», — говорит Николай Самохин, коммерческий директор предприятия.

О запуске разработки собственного оборудования для зарядки электромобилей оператор объявил летом прошлого года. В линейке будут представлены станции двух типов — медленные (AC) и быстрые (DC) — мощностью от 22 до 150 кВт. Дизайн станции разрабатывала «Студия Артемия Лебедева». Опытный образец быстрой зарядной станции компания планирует представить летом.

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