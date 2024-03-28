СМК реализовал масштабный инвестиционный проект по расширению и модернизации производства

На сегодняшний день группа компаний СМК является одним из ведущих производителей металлоконструкций в России. За свою многолетнюю работу СМК осуществил изготовление и поставку металлических конструкций для многих крупных объектов различных отраслей строительства, таких как МФК «Лахта Центр» (г.Санкт-Петербург), Главный павильон «В1» Международной выставки EXPO-2017 (р.Казахстан, г.Нур-Султан), «Арктик СПГ-2» (г.Мурманск), «Московский НПЗ «Газпромнефть» (г.Москва) и др.

В феврале 2023 года на АО «ЗОК», которое входит в группу СМК, началась реализация инвестиционного проекта по развитию производства. Данный проект предполагает несколько этапов. I этап направлен на расширение производственных площадей АО «ЗОК», увеличение объемов производства, модернизацию и приобретение используемого в производстве металлоконструкций оборудования. Объем инвестиций составляет 1,303 млрд рублей.

В ходе реализации инвестиционного проекта площади производственного корпуса увеличились на 17%. Таким образом, общая площадь производственного корпуса составляет 57120,03 м2.

Кроме того, проведены работы по модернизации используемого в изготовлении металлоконструкций оборудования, а также приобретено новое покрасочное и сварочное оборудование, станок комплексной обработки листа и станок комплексной обработки сортового металлопроката, дробеметная установка проходного типа, что позволит оптимизировать процессы производства и повысит конкурентоспособность предприятия на рынке металлоконструкций.

Стоит отметить, что мероприятия, проводимые в рамках данного проекта на АО «ЗОК», позволят увеличить мощность производства на предприятии до 3000 тн в месяц. Таким образом, общий объем изготавливаемых металлоконструкций группой компаний СМК составит 5000 тн в месяц.

Реализованный на АО «ЗОК» инвестиционный проект, несомненно, положительно повлияет на укрепление лидирующих позиций и рост доли СМК на рынке строительных металлоконструкций.

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