Нижегородская «Производственная фирма «Ока» после модернизации увеличила мощности по выпуску запорной арматуры для атомных электростанций на 25% — до 8 тысяч единиц в год. Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности.

Общий объём инвестиций составил около 150 миллионов рублей, из которых 90 миллионов были предоставлены федеральным ФРП, а 10 миллионов — региональным фондом. Средства направлены на закупку 14 единиц современного российского оборудования, что позволило устранить «узкие места» в производстве.

Как отметили в ФРП, расширение мощностей поможет заместить импортную продукцию, доля которой на рынке арматуры для АЭС ранее достигала 50%. Компания планирует занять до 22% этого сегмента в России. Основными заказчиками выступают предприятия «Росатома» — «Атомстройэкспорт», «Росэнергоатом», «Титан-2» и «ОКБМ Африкантов».

Продукция поставляется практически на все действующие российские АЭС, включая строящиеся блоки, а также на зарубежные проекты: АЭС «Куданкулам» в Индии, «Руппур» в Бангладеш, «Эль-Дабаа» в Египте и «Аккую» в Турции. Производство полностью локализовано и использует отечественное сырьё.