До 8 тысяч клапанов в год: производство арматуры для АЭС в Павлове выросло на четверть
Нижегородская «Производственная фирма «Ока» после модернизации увеличила мощности по выпуску запорной арматуры для атомных электростанций на 25% — до 8 тысяч единиц в год. Проект реализован при поддержке Фонда развития промышленности.
Общий объём инвестиций составил около 150 миллионов рублей, из которых 90 миллионов были предоставлены федеральным ФРП, а 10 миллионов — региональным фондом. Средства направлены на закупку 14 единиц современного российского оборудования, что позволило устранить «узкие места» в производстве.
Как отметили в ФРП, расширение мощностей поможет заместить импортную продукцию, доля которой на рынке арматуры для АЭС ранее достигала 50%. Компания планирует занять до 22% этого сегмента в России. Основными заказчиками выступают предприятия «Росатома» — «Атомстройэкспорт», «Росэнергоатом», «Титан-2» и «ОКБМ Африкантов».
Продукция поставляется практически на все действующие российские АЭС, включая строящиеся блоки, а также на зарубежные проекты: АЭС «Куданкулам» в Индии, «Руппур» в Бангладеш, «Эль-Дабаа» в Египте и «Аккую» в Турции. Производство полностью локализовано и использует отечественное сырьё.
Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈
Комментарии 1