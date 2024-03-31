Выпуск золота в феврале вырос на 23%
Россия в феврале 2024 г. увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 23,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат.
К уровню января показатель подскочил на 51,2%.
В общей сложности по итогам первых двух месяцев объем производства золота в РФ превышает результат соответствующего периода прошлого года на 16,3%.
Абсолютных показателей по выпуску этого драгметалла Росстат не публикует.
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Источник: https://www.metalinfo.ru/ru/news/159441
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Сергей Котенко