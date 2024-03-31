Выпуск золота в феврале вырос на 23%

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Россия в феврале 2024 г. увеличила производство золота (необработанного, полуобработанного или в виде порошка) на 23,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщил Росстат.

К уровню января показатель подскочил на 51,2%.

В общей сложности по итогам первых двух месяцев объем производства золота в РФ превышает результат соответствующего периода прошлого года на 16,3%.

Абсолютных показателей по выпуску этого драгметалла Росстат не публикует.

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