Российские ученые разработали высокоэффективную питательную среду для ацидофильной палочки
Специалистам холдинга «СОЮЗСНАБ» удалось разработать питательную среду для штаммов ацидофильной палочки, по эффективности превышающую мировые аналоги.
Инновационная разработка обеспечивает максимально высокий уровень технологических свойств штамма-продуцента, что гарантирует получение качественного продукта с необходимыми свойствами и увеличивает эффективность заквасок. Полученная питательная среда является уникальной по своим свойствам и не имеет аналогов в мире.
Специалисты ГК «СОЮЗСНАБ» разработали питательную среду для всех рецептурных и новых селекционных штаммов ацидофильной палочки. Она позволит увеличить выход штамма на 15% и повысить его клеточную концентрацию в 1 грамме в 10 раз. Благодаря этой питательной среде культивация востребованной бактерии станет в разы проще и эффективнее. Специалисты холдинга в течение нескольких лет подбирали состав для наилучшей синергии и создания максимально эффективной среды.
Готовая продукция, созданная с использованием бактерий Lactobacillus acidophilus, обогащена лактобактериями, ферментами и аминокислотами. Рекомендуется к употреблению во время и после прохождения курса антибиотиков, для поддержания женского здоровья и для нормализации функций желудочно-кишечного тракта. Кроме того, на основе ацидофильных бактерий производится диетическая и низколактозная молочная продукция, предназначенная для людей с лактазной недостаточностью.
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