УАЗ возобновляет продажи спецверсий «Экспедиция»

© www.autostat.ru

Ульяновский автозавод возобновляет производство и продажи экспедиционных версий моделей СГР и «Хантер». Автомобили с установленным на заводе дополнительным внедорожным оборудованием будут доступны для заказа с апреля.

Исполнение «Экспедиция» традиционно предлагает широкий набор вспомогательного оборудования для покорения самого жёсткого бездорожья. Силовые бамперы с буксировочными петлями и отверстиями для использования реечного домкрата защищают кузов от внешних факторов при преодолении препятствий. Аналогичной цели служит также экспедиционный багажник с широкими опорами (в случае с УАЗ СГР — ещё и лестницей), который позволяет перевозить массивные крупногабаритные грузы, а равно монтировать выдвижной тент (маркизу).

© www.autostat.ru

Кроме того, экспедиционные версии моделей СГР и «Хантер» оснащены лебёдкой электрического типа и шинами Maxxis с усиленным стальным кордом и протектором повышенной износостойкости.

УАЗ приостановил приём заказов на экспедиционные модели весной прошлого года. На заводе объясняли это сменой поставщиков некоторых компонентов.

Ульяновский автозавод по итогам 2023 года выпустил 39 453 автомобиля — на 15% больше, чем годом ранее. Как отмечается, также был продемонстрирован лучший за последние четыре года результат продаж. Так, в прошлом году российские дилеры УАЗ увеличили реализацию на 9% до 37 412 автомобилей, согласно данным компании. Кроме того, в 2023 году 1840 автомобилей УАЗ было реализовано на внешних рынках, а именно на территориях государств СНГ, в странах Азии, Африки, Ближнего Востока, Южной и Центральной Америки.

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