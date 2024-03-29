В Омской области открыт крупный животноводческий комплекс

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29 марта новый животноводческий комплекс АО «Племенной конный завод «Омский» открыт в Марьяновском районе Омской области. Комплекс рассчитан на 1800 голов дойного стада.

Производственная мощность составляет 16,2 тысячи тонн молока в год. Комплекс оснащен современным высокотехнологичным оборудованием, одним из них является доильная установка типа «Карусель» на 60 мест.

В реализацию инвестиционного проекта было вложено более 2,1 млрд рублей.

Строительство комплекса было начато в апреле прошлого года. Это только первый этап работ.

Предприятие планирует увеличить поголовье коров до 2,6 тыс. голов, завершение второго этапа запланировано до конца 2024 года, третьего — в 2025 году. После ввода годовой объем производства молока увеличится до 24 тыс. тонн, что в 1,5 раз больше текущего показателя производства.

© bk55.ru

© bk55.ru

Фото — https://bk55.ru...article/231020/

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