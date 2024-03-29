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Годовой объем потребления в РФ, млн тонн

В 2023 году объем производства цемента в России вырос на 3,6%, до 63 млн тонн

Это следует из январского «Цементного обозрения». Своей аналитикой и прогнозами, НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» любезно поделилось с порталом ЕРЗ.РФ.

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