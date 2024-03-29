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В 2023 году объем производства цемента в России вырос на 3,6%,

 © erzrf.ru

Годовой объем потребления в РФ, млн тонн

В 2023 году объем производства цемента в России вырос на 3,6%, до 63 млн тонн

Это следует из январского «Цементного обозрения». Своей аналитикой и прогнозами, НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» любезно поделилось с порталом ЕРЗ.РФ.

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Источник: https://erzrf.ru/news/v-2023-godu-o...D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B

статистика, производство, стройматериалы
  • Нет аватара termometrix
    29.03.2416:12:08

    Пластификаторами называют добавки для приготовления бетонной смеси.

    Добавки увеличивают морозостойкость, плотность материала, улучшают текучесть бетона. Это ускоряет заполнение опалубки, прочих строительных форм. Кроме этого расход бетона снижается до 25%, для разведения раствора требуется меньше воды.

    Пластифицирующие добавки улучшают адгезию бетона с основанием, увеличивают время хранения материала. Конструкции, возведенные с их помощью, меньше усаживаются при застывании. Поверхность получается более гладкой и однородной без трещин и сколов.

    #1280309
  • Иван Чубов Иван Чубов
    30.03.2413:12:39

    Автор, либо график неправильный, либо в заметке опечатка… посмотрите 63/65 млн. тонн

    #1280347
    • Нет аватара termometrix
      30.03.2413:51:39

      На графике показано потребление цемента с учетом объема чистого импорта.

      #1280349
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