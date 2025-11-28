Последнее десятилетие стало временем возрождения московской промышленности. Москва занимает первое место в России по объему производства в микроэлектронике, электромобилестроении, аэрокосмической и медицинской отраслях. В городе работает почти 4 600 больших и малых производств, представляющих более 20 отраслей — от машиностроения до пищевой промышленности и полиграфии. Подробнее о том, почему столица — локомотив технологического развития страны:

Москва — ведущий центр радиоэлектронной промышленности России. В столице сосредоточено 872 предприятия отрасли.

На московских заводах производят чипы, электронные и оптические изделия, инновационные системы связи и управления, современную измерительную и навигационную аппаратуру и многое другое.

На площадках «Алабушево» и «Печатники» формируется крупнейший в России фармацевтический кластер.

Сегодня он включает 14 компаний, создавших свыше 3 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест.

Особое внимание уделяется развитию кластера электромобилестроения.

Например, уровень локализации производства на предприятии «Москвич» постоянно растет — освоен выпуск стекла, батарей, шин, дисков, сидений, пружин, блоков антиблокировочной системы и других компонентов. До конца года планируется запустить в серийное производство еще нескольких десятков позиций. Недавно был открыт собственный центр исследований и разработок, где трудятся более 60 инженеров.

Столица является лидером и по развитию зарядной инфраструктуры (например компании «Парус электро» и «Реватт»).

На базе московского Карачаровского механического завода формируется кластер лифтостроения и вертикального транспорта.

Здесь уже выпускают современные лифты, наладят производство траволаторов, эскалаторов, а также компонентов (системы управления, преобразователи частоты, приводы дверей кабины, TFT-экраны и другие).

В ОЭЗ «Технополис Москва» (площадка «Красная Пахра») создается новый кластер по производству аккумуляторов.

Строятся два завода: один будет выпускать мощные тяговые батареи, второй — аккумуляторы малой мощности. Их применят в электротранспорте, коммунальной технике, беспилотниках и средствах индивидуальной мобильности.

Недавно на площадке «Толстопальцево» компания «Монарх» завершила строительство уникального роботизированного завода крупномодульного домостроения. В результате сроки возведения детских садов и школ сокращаются примерно в 2 раза, а жилых домов — на 30%.

Еще два крупных промышленных кластера — строительный и пищевой — будут созданы в Краснопахорском районе Новой Москвы. В перспективе в Новой Москве планируется создание стекольного и экопромышленного кластеров.

Почему промышленность выбирает Москву? 1. Квалифицированные кадры, что крайне важно для современных высокотехнологичных производств. 2. Большой рынок сбыта и хорошие возможности для построения кооперационных цепочек от разработки до серийного производства готового продукта. 3. Меры поддержки, которые город предлагает бизнесу, планирующему начать производство.