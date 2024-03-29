Новый ФОК с бассейном открыт на западе Москвы

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Здание возвели за счет средств городского бюджета по адресу: улица Раменки, дом 19, строение 1.

Четырехэтажный ФОК «Раменки» возведен по индивидуальному проекту. Фасады отделаны белыми ламелями, выполнено витражное остекление. На площади более 6 тыс. кв. м разместились:

бассейн 25 на 8,5 м для оздоровительного плавания и аквааэробики;

детский бассейн 6 на 4 м для обучения плаванию детей до 7 лет;

универсальный игровой зал для тренировок по баскетболу, волейболу, мини-футболу и теннису;

тренажерный зал (200 кв. м);

два зала 12 на 9 м для занятий единоборствами;

зал 9 на 9 м для специальной (по видам спорта) физической подготовки;

зал 15 на 12 м для бокса;

два зала 9 на 9 м для хореографии, йоги, пилатеса, ритмической и оздоровительной гимнастики.

Для спортсменов обустроили комфортные раздевалки с душевыми и санузлами. Оборудованы отдельные тренерские комнаты, медицинский блок с кабинетом дежурного врача, процедурной и зоной ожидания, технические и административные помещения, гардероб и буфет.

© stroi.mos.ru

В здании создана безбарьерная среда для маломобильных граждан — есть тактильные информационные таблички, поручни, специальные зеркала, система вызова помощника и др.

© stroi.mos.ru

Единовременно ФОК могут посещать 184 человека, для них организуют занятия по плаванию, аквааэробике, борьбе, боксу, хореографии, ритмической и оздоровительной гимнастике.

© stroi.mos.ru

В Раменках проживает 153 тыс. москвичей. За последние годы здесь много сделано для повышения качества жизни людей, включая реализацию проектов мирового уровня.

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