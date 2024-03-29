В Новотроицком запустили новый асфальтобетонный завод

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В поселке Новотроицкое Херсонской области запустили асфальтобетонный завод. Новое предприятие будут использовать для ремонта региональных дорог.

Завод уже работает в полную силу. Он оборудован перемещаемой и быстромонтируемой асфальтосмесительной установкой циклического действия. При работе она значительно экономит расход электроэнергии. Производительность предприятия — 2 000 тонн в смену. Здесь готовы выпускать все виды асфальтобетонных смесей по современным ГОСТам.

Сразу после запуска приступили к работам. Первой дорогой, где начали укладку асфальта с нового завода, стала улица Димитрова в Новотроицком. Каждый этап процесса тщательно контролируется специалистами. К примеру, замеряют и контролируют температуру асфальта бесконтактным датчиком.

Дальше подрядчик приступит к укладке асфальта в Отрадовке, Александровке, Сивашском, Григоровке и Ивановке.

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