Весной 2025 года команда SOLOMATIC реализовала очередной крупный проект по производству и поставке современного асфальтосмесительного оборудования — асфальтобетонного завода Optima 3000. Новая асфальтосмесительная установка была смонтирована и введена в эксплуатацию на производственной площадке крупнейшей дорожно-строительной компании Сибири — НБС «Сибирь» в Красноярске.

Производительность завода составляет до 200 т/ч. АБЗ Optima 3000 позволяет выпускать все марки асфальтобетона в соответствии с действующими стандартами качества и требованиями заказчиков.

Решение о приобретении нового завода стало частью стратегической программы компании НБС «Сибирь», направленной на расширение производственных мощностей и повышение автономности региональных дорожных проектов.

Отметим, что часть комплекса была произведена в России, что стало важным шагом в развитии программы локализации производства оборудования SOLOMATIC. На производственной площадке, расположенной в Республике Татарстан, были изготовлены силосы минерального порошка и пыли, кабина оператора, компрессорная, включая компрессорное оборудование, подрамные конструкции под все основные агрегаты, а также агрегат подачи целлюлозной добавки.

Эффективность подтверждена результатами первого сезона

За первый сезон работы АБЗ Optima 3000 продемонстрировал высокую эффективность: было произведено свыше 100 000 тонн асфальтобетонных смесей, полностью соответствующих требованиям ГОСТ и современным нормативам дорожного строительства.

Благодаря высокой точности дозирования компонентов асфальтобетонной смеси, а также эффективной системе управления завод обеспечивает бесперебойные поставки асфальтобетона для объектов любого масштаба.

Вклад в развитие инфраструктуры Красноярского края

Сегодня установка Optima 3000 активно используется для реализации масштабного проекта — строительства и реконструкции обхода Красноярска, включенного в региональную программу подготовки к 400-летию города и реализуемого в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».

С вводом в эксплуатацию АБЗ Optima 3000 Красноярск получил мощный инструмент для реализации региональных проектов и гарантированное производство качественного дорожного покрытия.