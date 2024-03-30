В Новом Уренгое открылась школа «Перспектива»

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Учреждение находится в одном из самых молодых районов города с плотной многоэтажной застройкой — микрорайоне Тундровом. Площадь образовательного учреждения — почти 20 тысяч квадратных метров. Здание состоит из нескольких блоков: начальная, средняя и старшая основная школа. Школа рассчитана на 800 учеников. Обучение здесь будет организовано в одну смену. Профильными направлениями станут IT и естественные науки. У старшеклассников есть возможность заниматься в Газпром- и Сириус-классах.

В школе есть 25-метровый бассейн на пять дорожек — самый большой в городе. Есть два спортивных зала и один тренажерный. Спортивный блок стоит в обособленном здании с отдельным входом. Вне школьных занятий его смогут посещать и взрослые. Такая возможность обеспечена во многих школах Ямала.

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