Ил-114-300 возобновляет программу летных испытаний

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Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Госкорпорацию Ростех) возобновила программу летных испытаний Ил-114-300, в рамках которой второй опытный самолет совершил первый полет с аэродрома филиала ПАО «ОАК» — ЛАЗ им. П.А. Воронина.

Самолет пилотировал экипаж в составе командира воздушного судна, шеф-пилота, заслуженного летчика-испытателя РФ Сергея Сухаря, заслуженного летчика-испытателя РФ Игоря Зинова, бортового инженера-испытателя 1-го класса Олега Грязева. Полет продолжался 40 минут и проходил на высотах до 900 м и на скоростях до 230 км/час.

В ходе испытаний выполнялась проверка устойчивости и управляемости воздушного судна, а также стабильная работа российских систем и оборудования, большинство из которых изготовлены предприятиями Госкорпорации Ростех.Командир экипажа сообщил, что полет прошел штатно, системы и оборудование работали исправно, программа полета выполнена полностью. До начала полетов самолет прошел цикл наземных испытаний: были выполнены цеховые и аэродромные отработки. А также в рамках программы летных испытаний выполнены рулежки и скоростные пробежки."Возобновление программы летных испытаний — важный этап на пути создания нового самолета для региональных перевозок. Мы подключаем к полетам вторую опытную машину. Хочу поблагодарить коллег по кооперации за их вклад в продолжение программы испытаний. Нам всем предстоит напряженная работа. Самолет создается для эксплуатации, в том числе, в сложных климатических условиях. Мы должны будем подтвердить надежность и работоспособность всех систем, в том числе, в суровом климате", — сказал, комментируя предстоящую программу испытаний, управляющий директор ПАО «Ил» Даниил Бренерман.Разработчиком самолета выступает дочерняя компания ОАК — ПАО «Ил», окончательная сборка самолета осуществляется на предприятии в Подмосковных Луховицах (предприятия входят в ПАО «ОАК» Госкорпорации Ростех).Самолет Ил-114-300 состоит из российских комплектующих, в кооперации участвуют многие предприятия ОАК. Конструкторская документация самолета была переведена в «цифру», создана цифровая модель воздушного судна. Это позволяет ПАО «Ил» и авиазаводам, задействованным в кооперации по созданию самолета, вести работу в едином информационном пространстве."Впереди авиастроителям еще предстоит большой объем сертификационных работ по самолету Ил-114-300, в том числе летных испытаний. Современные региональные самолеты российского производства крайне необходимы для решения задач, которые перед воздушным транспортом поставило руководство страны. Это увеличение мобильности наших граждан, рост интенсивности авиасообщения в России к 2030 году в полтора раза", — отметил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров.На новом региональном Ил-114-300 улучшены летно-технические характеристики, увеличено применение композиционных материалов, установлен новый цифровой пилотажно-навигационный комплекс. На самолете усовершенствованы практически все основные системы, особое внимание было уделено повышению эргономики кабины экипажа.Ил-114-300 региональный пассажирский самолет максимальной вместимости 68 мест. Он заменит Ан-24 на местных авиалиниях. Ил-114-300 будет способен работать автономно с относительно небольших аэродромов, имеющих как бетонированные, так и грунтовые покрытия. Кроме того, предполагается использовать его и в арктических районах.Самолет оснащен двигателем ТВ7-117СТ-01, который прошел комплекс доработок. Также установлена новая вспомогательная силовая установка ТА 14-114, которая обеспечит автономность самолета при обслуживании и подготовке к полету на малооборудованных аэродромах."Двигатель ТВ7-117СТ-01 — мощный, надежный и простой в обслуживании. Конструкторы ОДК проделали большую работу по улучшению эксплуатационных характеристик силовых установок семейства ТВ7-117. ОДК наращивает производственные мощности, и мы готовы приступить к серийным поставкам ТВ7-117СТ-01, чтобы обеспечить потребность авиаотрасли в отечественных двигателях", — отметил генеральный директор ОДК, член бюро Центрального совета ООО «СоюзМаш России» Вадим Бадеха.Авиационный двигатель ТВ7-117СТ-01 является современной разработкой петербургского предприятия «ОДК-Климов». Он сертифицирован в декабре 2022 года и по техническим характеристикам превосходит зарубежные аналоги. Силовая установка обладает повышенной мощностью на взлетном режиме и включает новый воздушный винт АВ112-114, имеющий повышенную тягу 4 тонны.Полетный лист на первый полет Ил-114-300 был подписан на капоте черной «Волги» управляющим директором ПАО «Ил» Даниилом Бренерманом и начальником летно-испытательного центра ПАО «Ил» Константином Летовым. Традицию ввел более 50 лет назад Генрих Новожилов, в то время генеральный конструктор ОКБ Ильюшина, поставив свою подпись в полетном листе транспортного самолета Ил-76 на капоте служебного автомобиля. Тот взлет прошел успешно, и такое подписание стало доброй ильюшинской традицией.

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