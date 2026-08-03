MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
сегодня 139
Bionysheva_Elena Авиация

Ил-114-300 отправился на жару: стартовали испытания в Узбекистане⁠⁠

Новый российский турбовинтовой самолёт Ил-114-300 приступил к программе сертификационных испытаний в условиях высоких температур.

Борт, разработанный ОАК (входит в Ростех), прибыл в Бухару (Узбекистан) прямым рейсом из подмосковного Жуковского — перелёт занял 6 часов 15 минут, протяжённость маршрута составила более 2,7 тысячи километров.

В Узбекистане авиалайнеру предстоит выполнить свыше 30 полётов. В ходе испытаний специалисты проверят работу силовой установки, авионики, вспомогательных систем и даже элементов салона в условиях экстремальной жары. Задача — убедиться, что все системы сохраняют штатную работу при высоких температурах, характерных для южных регионов, рассказали в Ростехе.

Успешное завершение «жарких» испытаний станет важным этапом на пути к получению сертификата для Ил-114-300. Самолёт создаётся для местных и региональных авиалиний, где умение работать в сложных климатических условиях — критически важное требование.

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: t.me

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Tevton Tevton03.08.26 08:17:51

    Базовую сертификацию Ил-114-300 уже завершили — в начале июня 2026 года Росавиация выдала сертификат типа. То есть самолёт официально допущен к серийному производству и эксплуатации. Но есть важный нюанс: документ выдали с определёнными ограничениями, и сейчас главная задача разработчика (ПАО «Ил») — постепенно их снимать за счёт дополнительных испытаний.

    Что еще предстоит (поправьте меня если где-то совру):
    Расширить температурный диапазон. Сейчас разрешены полёты только от -9 °C до +25 °C. Чтобы снять это ограничение (например, вернуть более широкий диапазон, как у предшественника Ил-114-100), нужно провести дополнительные лётные программы.

    Получить допуск к полётам в сложных метеоусловиях. Пока запрещены вылеты в грозу, при обледенении, а также на мокрую или загрязнённую взлётно-посадочную полосу. Для снятия этих запретов бортовые системы (защиты от молний, противообледенительная) должны пройти серию сертифицированных проверок непосредственно в воздухе.

    Расширить ряд других эксплуатационныех характеристик. В перспективе могут сертифицировать полёты с коротких или грунтовых взлётно-посадочных полос — это критически важно для региональных и труднодоступных аэродромов. Также поэтапно могут расширять ограничения по ресурсу самолёта.

    #1319987