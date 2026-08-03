Ил-114-300 отправился на жару: стартовали испытания в Узбекистане
Новый российский турбовинтовой самолёт Ил-114-300 приступил к программе сертификационных испытаний в условиях высоких температур.
Борт, разработанный ОАК (входит в Ростех), прибыл в Бухару (Узбекистан) прямым рейсом из подмосковного Жуковского — перелёт занял 6 часов 15 минут, протяжённость маршрута составила более 2,7 тысячи километров.
В Узбекистане авиалайнеру предстоит выполнить свыше 30 полётов. В ходе испытаний специалисты проверят работу силовой установки, авионики, вспомогательных систем и даже элементов салона в условиях экстремальной жары. Задача — убедиться, что все системы сохраняют штатную работу при высоких температурах, характерных для южных регионов, рассказали в Ростехе.
Успешное завершение «жарких» испытаний станет важным этапом на пути к получению сертификата для Ил-114-300. Самолёт создаётся для местных и региональных авиалиний, где умение работать в сложных климатических условиях — критически важное требование.
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